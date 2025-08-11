◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟・ダート１８００メートル、不良）第１７回レパードＳ・Ｇ３は、５番人気のドンインザムード（松山）が２番手から押し切って重賞初勝利を飾った。初めて経験する不良馬場も難なくこなした。ドンインザムードはラスト２００メートル付近から先頭に立つと、雨をたっぷりと含んだ砂に脚を取られることなく、力強い走りで後続の追い上げを振り切った。松山は「しっかりスピードに乗っ