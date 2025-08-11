薩摩、大隅、種子島屋久島地方では線状降水帯発生のおそれはなくなりましたが、これまでに記録的な大雨となった薩摩地方では、引き続き土砂災害に警戒が必要です。 対馬海峡付近に停滞する前線の影響で、九州北部を中心に線状降水帯が発生し、大雨となっています。鹿児島県内での線状降水帯のおそれはなくなりましたが、湿った暖かい空気が流れ込む薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、11日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定