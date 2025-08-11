１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）でプロ初先発する日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手（２０）が１０日、平常心でのプロ初勝利を誓った。投球数は「９０」をメドにマウンドに上がる。最速１５７キロで「台湾の至宝」と評される右腕はこの日の最終調整を終えて「普段と同じような感じで、特に他の気持ちはない」と静かに闘志を燃やした。５月２２日のソフトバンク戦（エスコン）で２回無失点デビュー。その後も全