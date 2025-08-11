◆米大リーグカージナルス―カブス（１０日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブス・今永昇太投手がりりしい表情でスタジアム入りだ。今永は１０日（日本時間１１日）に敵地・カージナルス戦で先発する。試合に先立ちカブスは球団公式インスタグラムを更新。今永が球場入りする姿を公開した。デニムジャケットにパンツ姿の今永のヘアスタイルはサイドが刈り上げになっている。今永は今季９勝目を目指し