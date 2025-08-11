仕事に疲れ、ふと見上げて思う「夏休みの自由研究で調べたのは、いつだったっけ……」。記録的な猛暑の今夏、石原良純氏、片岡信和氏、菊池真以氏ら人気気象予報士が撮った “推し雲” の写真を見せてもらい、真夏の空の楽しみ方を教わった。アニメ映画『天気の子』の気象監修も務めた「雲博士」荒木健太郎氏の “推し雲” ＆スペシャル解説つき！■【石原良純の「自慢の1枚」】正面から撮った「かなとこ雲」経過観察してみたら