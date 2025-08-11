2025年の秋、東京ディズニーリゾートが二つの異なる魅力で染まります。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで2025年9月17日(水)から10月31日(金)までスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催します。さらに東京ディズニーシーでは9月17日(水)から11月2日(日)までの期間、ディズニー＆ピクサー映画「リメンバー・ミー」をテーマにした初のイベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を実施します。今年