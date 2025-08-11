アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が会談し、パレスチナ自治区のガザ市制圧計画について協議しました。イスラエル首相府は10日、ネタニヤフ首相がトランプ大統領と会談したと発表しました。「戦争の終結、人質の解放、ハマスの打倒を実現するため」とした上で、「ガザ地区に残るハマスの拠点を制圧するというイスラエルの計画について話し合った」としています。また、ネタニヤフ首相はイスラエルを一貫して支