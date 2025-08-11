第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）は11日、前日10日に雨天中止となった第6日の1回戦4試合が行われる。▽第1試合（8・00）県岐阜商―日大山形県岐阜商は鍛治舎巧監督の後任の藤井潤作監督の采配に注目。日大山形は小林と本田を中心とした投手が鍵。▽第2試合（10・30）北海（南北海道）―東海大熊本星翔北海は最多41度目の出場。6試合21犠打と小技が光る。東海大熊本星翔は攻撃的野球と対照的な両校が激突。▽第