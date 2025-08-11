◇パ・リーグソフトバンク1―0日本ハム（2025年8月10日みずほペイペイD）ソフトバンクはリバン・モイネロ投手（29）が、日本ハム打線から13三振を奪い、今季2度目の完封で2年連続2桁の10勝目を飾った。日本ハムの伊藤大海投手（27）も1失点完投で11奪三振。1―0決着で両軍投手がともに完投して2桁奪三振は、94年以来31年ぶりの壮絶な投手戦を制した。打っては3回2死二塁、近藤健介外野手（32）が決勝の適時二塁打。チーム