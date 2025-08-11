広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍し、引退後は広島、阪神、中日などでコーチを務め、名伯楽として数多くの打者を育て上げた水谷実雄（みずたに・じつお）さん＝元デイリースポーツ評論家＝が１０日午後２時５６分、兵庫県西宮市内の病院で心不全により死去した。７７歳。葬儀は近親者のみで執り行われる。水谷さんは宮崎商のエース兼主力打者として１９６３、６４年夏に甲子園出場。翌年の第１回ドラフトで広島か