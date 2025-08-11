◇明治安田J1リーグ第25節神戸0―2町田（2025年8月10日Gスタ）神戸は勝敗のポイントに挙げていた球際の戦いや運動量の部分で後手を踏み、公式戦11試合ぶりの黒星で首位から陥落し3位後退した。吉田監督は「前半は入り方が良くなかったし、自陣から抜け出せない時間が続いた」とJ1リーグ戦では8試合ぶりの複数失点となった前半45分間を猛省した。後半13分からは負傷が癒えたFW大迫が5月31日の柏戦以来の出場を果たして押