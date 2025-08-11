近年、電車内でのマナー違反や迷惑行為が深刻な問題として浮上している。中でも長時間での移動となる新幹線での迷惑行為は他の乗客に大きなストレスをかける。今回は、新幹線の通路を大声をあげて走る子どもと注意しない母親を、嫌みなく「魔法の一言」で鎮めた事例を紹介する。（鉄道コラムニスト東 香名子）つばを吐く客、優先席で寝る酔っ払い…迷惑行為が深刻な問題に通勤・通学、あるいはレジャーで日常的に利用する電車