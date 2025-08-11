「新馬戦」（１０日、新潟）１８年阪神ＪＦなど重賞６勝を挙げたダノンファンタジーを半姉に持つオルネーロ（牡２歳、父サトノダイヤモンド、母ライフフォーセール、美浦・宮田）が、好発からすんなり主導権を握ると、直線も鋭く加速して悠々逃げ切り。２馬身差Ｖで１番人気に応えた。ルメールは「スタートが良かったので逃げた。サトノダイヤモンド産駒っぽく、跳びが大きいね。長い脚を使った。能力がありそう」と将来性に