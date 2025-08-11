「新馬戦」（１０日、札幌）文句なしのレース運びで初陣Ｖを飾った。好位のインで脚をためた４番人気のドルチェミスト（牝２歳、父タリスマニック、母ラドルチェ、栗東・小栗）が直線で力強く脚を伸ばし、逃げ粘るラスティングスノーを首差かわしてゴールを駆け抜けた。横山武は「１５００メートルは気持ち忙しいと思っていましたが、ペースがスローになったのが良かったです。直線で進路を見つけてからはいい伸び。初戦とし