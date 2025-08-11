◇明治安田J1リーグ第25節岡山3―0G大阪（2025年8月10日パナソニックスタジアム吹田）岡山の木山隆之監督が（53）監督会見で異例の対応をした。3―0でG大阪に快勝した試合。司会者が「試合を振り返ってください」と普段通りの対応をしたが「試合の総括の前に、ガンバの初代の監督だった釜本さんのご冥福を心からお祈り申し上げたいと思います」と最初に追悼から始めたのだ。木山監督は94年に筑波大から釜本監督が率いるG