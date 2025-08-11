「新馬戦」（１０日、中京）３番手からレースを進めた２番人気のアストロレガシー（牡２歳、父リオンディーズ、母ルナステラ、栗東・武英）が直線で抜け出すと、後方から猛追してきたマテンロウゲイルを１馬身差で振り切った。センスあふれる走りに武豊は「すごくいい馬で乗り味がいい。直線でふらついて遊んでいたけど、能力の高さを感じます」と笑顔。武英師も「調教の動きからして負けるイメージはなかった。まだカイ食い