パ２位の日本ハムは１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に０―１で完封負け。先発した伊藤大海投手（２７）、相手のリバン・モイネロ投手（２９）も最後までマウンドを降りずに白熱の投手戦を繰り広げたが、首位対決で痛い連敗を喫し、３ゲーム差に突き放された。日本ハムＯＢで野球評論家の柏原純一氏はどう見たのか。今後の戦いに向けても古巣へゲキを飛ばした。【柏原純一「烈眼」】伊藤、モイネロの投手戦は実に見応え