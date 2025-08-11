「ＵＨＢ賞」（１０日、札幌）１〜４着が写真判定となった大激戦を制したのは、果敢にハナを奪った２番人気のフィオライア（牝４歳、栗東・西園正）。外から追い込んだ２着レッドヒルシューズとの差はわずか２センチ。積極策が実を結び、オープン初勝利を挙げた。写真判定の結果が出た瞬間、鮫島駿は両手を広げてガッツポーズ。「ゴールの瞬間は全く分かりませんでしたが、両サイドから馬が来ると踏ん張っているのを感じまし