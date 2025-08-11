◇パ・リーグソフトバンク1―0日本ハム（2025年8月10日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東は試合前練習からグラウンドに姿を見せず、スタメンから外れ欠場した。「いろいろな部分の疲労の蓄積です」と話したが、腰痛が再発したものとみられる。7月27日のオリックス戦で途中交代し、その後は治療や休養を入れながらプレーを続けてきた。9日の同カードもフル出場したが、小久保監督は「（周東）佑京は厳しいかもしれない