ＳＮＳで不適切事案を巡る誹謗（ひぼう）中傷が拡散し、勝ち進んでいるチームが甲子園を去る異例の事態となった。夏の甲子園大会で１０日、広陵高（広島）が出場辞退を発表した問題。同高によると、部内の暴力行為事案を機に真偽が入り混じった情報がネット上に広がり、生徒が登下校中に中傷を受けるなど現実世界にまで被害が拡大したという。注目されるスポーツ大会でＳＮＳとどう向き合うか。難しい課題を突きつけられた。（岡