「新馬戦」（１０日、新潟）３番人気のマイネルミストラル（牡２歳、父ルヴァンスレーヴ、母ヴェイグストーリー、美浦・萱野）が鼻差でデビュー星を飾った。序盤は流れに乗れなかったが、勢いがつくと４角で前を射程に入れる。直線は内から１完歩ずつ差を詰め、ゴール寸前でグイッと前に出た。石川は「攻め馬からいい馬だと感じていた。この距離は忙しかったけど、かなり素質はあります」と高評価。萱野師も「ケイコの動きか