全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・斉藤ジュン（３８）が、右肩の負傷で欠場となった双子の弟・レイとのタイトル戦実現へ、長期政権樹立を誓った。ジュンは１０日の松本大会で、青柳優馬を相手にＶ７戦に臨んだ。試合は、出身地の大声援を受ける優馬に苦戦を強いられ、終盤には必殺のＴＨＥＦＯＯＬをまともに食らってしまう。だが、これをカウント２でなんとか返すと、焦って走り込んできた挑戦者にカウンターで強烈な張り