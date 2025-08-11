「ＣＢＣ賞・Ｇ３」（１０日、中京）桶狭間の電撃戦を制したのは５番人気のインビンシブルパパ。好スタートを決めて主導権を奪うと、最後まで先頭を譲らず重賞初制覇を飾り、サマースプリントシリーズの首位に躍り出た。見事にエスコートした佐々木は、前日のエルムＳ（ペリエール）に続く土日重賞連勝を決めた。１番人気のジューンブレアは直線で差を詰めるも２着まで。３着には４番人気シュトラウスが入った。初コンビの人