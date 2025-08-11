気象台は、午前5時56分に、大雨警報（土砂災害）を秋田市、大仙市、にかほ市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・秋田市、大仙市、にかほ市に発表 11日05:56時点秋田県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■由利本荘市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■大仙市□