JR西日本によると、山陽新幹線は11日、九州新幹線の運転見合わせの影響で、九州新幹線に直通する「みずほ」や「さくら」の下りは博多行きに変更する。新大阪方面行きの上りの「みずほ」や「さくら」は博多が始発となる。