気象台は、午前5時54分に、大雨警報（土砂災害）を大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・大竹市、東広島市、府中町、海田町に発表 11日05:54時点南部では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広島市中区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市東区□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■広島市南区□大雨警報・土砂