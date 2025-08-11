気象台は、午前5時49分に、大雨警報（土砂災害）を関川村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・関川村に発表 11日05:49時点下越、佐渡では、土砂災害に警戒してください。佐渡では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■新発田市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■村上市□大雨警報・土砂