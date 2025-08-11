「レパードＳ・Ｇ３」（１０日、新潟）激しいたたき合いから抜け出した。最後の直線。外から進出したドンインザムードがしぶとく伸びて、重賞初タイトルをゲット。降りしきる雨でずぶぬれになって引き揚げてきた松山は「前走は負けてしまいましたが、十分重賞でやれる馬と思っていました。勝ってそれを証明できてホッとしています」と喜んだ。幸運も重なった。２勝馬同士、１６分の１１の抽選を突破してゲートを得た。枠順も