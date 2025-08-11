「シャーガーＣ」（９日、アスコット）世界のトップジョッキー１２人によって争われるチーム対抗戦「シャーガーＣ」が９日に英国のアスコット競馬場で行われ、日本からは坂井瑠星騎手（２７）＝栗東・矢作＝と岩田望来騎手（２４）＝栗東・フリー＝が『アジア選抜』の一員で参戦。見事に総合優勝を果たした。坂井は４ＲのシャーガーＣスプリントを制すなど、５鞍に騎乗して２、１０、１、８、９着。「代表という責任もありま