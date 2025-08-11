グラビアアイドルの東雲うみ（28）が9日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？」（土曜深夜1時）に出演。会社員からグラビアアイドルへ転身した経緯を語った。冒頭、松岡昌宏（48）から「なんでグラビアはじめたの？」「大学4年卒業したあとに、普通に商社で働いていたんです。そこで自分が惚れ込んだ商品を売っていて、営業成績1位にもなっていたんですけど…」とカメラ機材関連の商社で働いていた過去を告白。「アイドルが好