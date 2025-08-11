タレントの新谷あやか（30）が10日までにインスタグラムを更新。9日、みずほペイペイドームでセレモニアルピッチを行ったことを報告した。新谷は「25年間、夢だったpaypayドームで投げるセレモニアルピッチが終わりました目標の100kmには届きませんでしたが、本当に胸がいっぱいで、夢って叶うこともあるんやなと」と報告した。さらに「6歳の頃は夢のまた夢の話で、14歳で芸能界に入って、全然売れずに、始球式なんてまだ夢のま