逆転でツアー通算3勝目を飾った河本結(C)Getty Images女子ゴルフの国内ツアー「北海道meijiカップ」（北海道・札幌国際CC島松C）の最終日が8月10日に行われ、8位から出た河本結が4打差を逆転。通算9アンダーで、約1年ぶりの通算3勝目を飾った。【写真】リアルマーメイド！河本結の白い水着ショットをチェック河本は1イーグル、3バーディー、1ボギーの「68」をマーク。15番で会心のイーグルを奪い、上がり3ホールをパープレーで