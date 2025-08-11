◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 準々決勝(10日、横浜BUNTAI)男子シングルス準々決勝で張本智和選手(世界ランク4位)が向鵬（世界ランク9位/中国）選手に4-2で勝利し、日本男子唯一のベスト4入りを果たしました。インタビューではこの日の作戦について問われ、「お互いに出し尽くしているので、手の内を分かっている状態で、あとはいつ使うか、どこで使うか、それだけだと思うので、それがちょっと自分の方が上回っただけなので、