¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈøºêÎ¤¼Ó¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Èøºê¤Ï¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥Õ¥¸¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥¶¤ò·Ç¤²¤ë¼«¿È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®ß·¥¢¥Ê¤¬¼Ì¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤ÎÁ°¸å¤Î·ä´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê!?¤°¤é¤¤¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡¢¥­¥é¥­¥éÂÀÍÛ¥ª¡¼¥é¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò¿¶