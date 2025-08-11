◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、２―１で迎えた２回１死二塁の２打席目は、敬遠が申告されると、場内からは大ブーイングが起きた。１死一、二塁とすると、続く２番・ベッツが左前打で続いた。０―１で迎えた初回先頭、８６・７