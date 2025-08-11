◇明治安田Ｊ１リーグ第２５節広島０−０清水（１０日・エディオンピースウイング広島）清水エスパルスはアウェーで広島と０―０で引き分けた。６日の天皇杯と同カード、同会場、同時刻での連戦。同戦から先発５人を入れ替えて臨み、０―３の大敗から立ち直った姿を見せた。先制点こそ奪えなかったものの、守備は最後まで緩まず、今季７度目の無失点で締めた。次節は１６日、本拠で横浜Ｍと対戦する。同じ轍（てつ）は踏ま