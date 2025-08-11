気象庁低気圧や停滞する前線の影響で九州を中心に11日も大雨が続いた。気象庁は未明に熊本県玉名市と長洲町、早朝に八代市、宇城市、氷川町に大雨特別警報を発表した。命の危険が迫っているとして、最大級の警戒を求めた。熊本県内では道路の冠水や車の立ち往生の情報がある。JR九州は九州新幹線の運行を始発から取りやめると発表した。東海道・山陽新幹線は始発から通常通り運行。山陽では、九州の影響で一部に行き先変更が出