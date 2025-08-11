消防によりますと、8月11日午前4時20分ごろ、熊本県甲佐町で「崖崩れが起きて、車が巻き込まれた」と119番通報がありました。 この車には避難中の家族4人が乗っていましたが、母親と子ども2人は無事で、父親の行方が分かっていないということです。 甲佐町では、他にも土砂崩れが起きていると119番通報があり、消防が状況を確認しています。 11日午前5時20分現在、甲佐町には土砂災害警戒情報が発表されていて、町は避難指示を