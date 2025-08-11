サッカー元日本代表で歴代最多の75得点を記録した釜本邦茂さんが2025年8月10日死去したことを受け、三浦知良選手が所属するアトレチコ鈴鹿を通じて、コメントを発表しました。【三浦知良選手のコメント全文】具合が悪いとお聞きしており、ずっと心配していたのですが、訃報に接しまして本当に残念です。釜本さんは40歳までプレーされた。あの当時、その年齢までプレーされた選手はほとんどいなかったはずです