JR東海のホームページによりますと、東海道新幹線は11日の始発列車から、通常通りの運転を行う予定だということです。 また山陽新幹線も、始発列車から通常通りの運転を行う予定ですが、広島駅～博多駅間の一部区間で線路設備の確認を行うため、遅れや運転の取りやめが発生する可能性があるということです。