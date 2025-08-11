◇セ・リーグ中日5―6広島（2025年8月10日バンテリンD）中日はCS争いのライバルに敗れて再び5位に転落した。5―4の8回に3番手・橋本が2失点。終盤の逆転負けはこの本拠6連戦で3度目だ。いずれも敗戦投手となった左腕は「やられっぱなし。チーム、ファンに申し訳ない」とうつむいた。井上監督は「ケガ明けで無理はさせられない。今日は松山を使わないと決めていたので」と前日に復帰した守護神の連投を避けたことでブルペン