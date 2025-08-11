サッカー元日本代表ＤＦの槙野智章氏が１１日までに豪華な集合写真を披露した。インスタグラムで「いい３人じゃろ？一緒にお仕事は面白いよねいつまでたっても、体形変わらないよね」とつづり、元日本代表ＤＦ内田篤人氏と同代表ＭＦ本田圭佑との３ショットを公開した。さらに、ハッシュタグでは「まだまだ戦えますまだまだ走れますでも選手たちは凄いよねヨウイチロウどこ行った？松井さん帰るのはやいなぁ」とつ