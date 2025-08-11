11日午前5時25分、熊本県宇城市・八代市・氷川町にも「大雨特別警報」が発表されました。既に熊本県の長洲町や玉名市にも発表されていますが、宇城市・八代市・氷川町でもこれまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する状況ですので、ただちに命を守る最善の行動をとってください。熊本県に「大雨特別警報」11日午前5時25分、熊本県宇城