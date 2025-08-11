■MLBドジャース ー ブルージェイズ（日本時間11日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”で出場し、1回の第1打席で今季9度目の2試合連続となる41号ホームラン。リーグトップのK.シュワーバー（32、フィリーズ）に追いついた。前日10日には日本選手初、3年連続4度目の40号に到達した大谷、この快挙にD.ロバーツ監督（53）は「打席でのスイングは、ボールに遅れながらも最