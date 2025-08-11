気象台は、午前5時24分に、大雨警報（浸水害）を城陽市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・城陽市に発表 11日05:24時点南部では、11日夕方まで土砂災害に、11日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■亀岡市□大雨警報