気象庁は新たに、熊本県の八代市、宇城市、氷川町に大雨特別警報を発表しました。大雨による災害から直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は11日5時30分ごろ、新たに熊本県の八代市、宇城市、氷川町に大雨特別警報を発表しました。特別警報が発表された地域では、数十年に一度のこれまで経験したことのないような危険が差し迫った状況にあります。気象庁は大雨による災害がすでに発生している可能性が極めて高い