◎西武・渡辺は登板前日取材を受け、暑さ対策を問われると「記者の皆さんはどこで試合を見ているんですか？グラウンドはめちゃ暑いですよ」。冷房のある記者席で申し訳ございません。◎以前このコーナーに登場した、ともに丸刈りで同じ四国出身のDeNA・牛田成樹広報と四角純哉トレーナー。この日も同広報は「ねっ、ねっ、顔も一緒でしょ？」とアピール。そして「これからカラオケに行ってきます」とノリノリも、同トレーナーは