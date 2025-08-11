DeNA―巨人戦は雨天中止となった。新加入の藤浪が移籍後初めて本拠地の1軍練習に参加。12日ヤクルト戦（神宮）先発は、この日先発が流れた石田裕を基本線に、藤浪の移籍後初登板初先発の可能性もあり、右腕はブルペン投球などで調整した。三浦監督は「しっかりとコミュニケーションを取っていく」と笑顔。また、腰の違和感を訴え10日の先発を回避したバウアーが出場選手登録を外れた。指揮官は「全てが予定通りにはいかないが