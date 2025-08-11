◆これまでのあらすじ莉乃（30）と正輝（30）は、性別を超えた大親友。けれど正輝の彼女・萌香は男女の友情が成立するとは信じられず、莉乃と正輝がふたりで飲みに行くことを許せなかった。素直に嫉妬心を打ち明けたものの、正輝は「じゃあ、萌香も来れば？」と提案し…。▶前回：「彼氏が女友達と2人で飲みに行くのが嫌！」27歳女が、素直に伝えたら男がとった意外な行動とはVol.4 ＜莉乃＞「乾杯〜！」テーブルの上で、グラ