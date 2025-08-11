◇セ・リーグヤクルト2―5阪神（2025年8月10日京セラD）相手の投打の柱に屈した。ヤクルト先発の奥川は4回0/3で10安打3失点。特に4番佐藤輝には初回の先制適時二塁打や3回の右中間ソロなど3安打を浴びて「ホームランは投げたところより中に入ってしまった。凄くもったいない」と悔しがった。この3連戦は佐藤輝に12打数7安打、2本塁打、3打点と打ち込まれた。一方の打線は相手先発・才木から10安打しながら2得点止まりで